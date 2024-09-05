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Мебель для вашего бизнеса

  • качественная мебель российского производства для офиса
  • от дизайн-проекта до монтажа на объекте
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСЮ МЕБЕЛЬ ДО 31 декабря

Среднесерийная мебель

Дизайнерская мебель

Театральная мебель

Корпусная мебель

Для госорганов и муниципальных учреждений

HORECA МЕБЕЛЬ

Складская мебель

Индивидуальная мебель

Мягкая мебель

Металлическая мебель

Офисная мебель
За 8 лет реализовали более 200 проектов для бизнеса и госучреждений
Комплектация мебелью школы на 210 мест

Севастополь

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Поставка мебели для отделений банка

Москва

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Комплексное оснащение помещений здания суда

Севастополь

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Реновация мебельного фонда здания суда в Крыму

Бахчисарай

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Поставка мебели в Управление Судебного департамента

Р.Крым

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Не можете определиться с мебелью или дизайном?

Разработаем планировочное решение или дизайн-проект с учетом бизнес-процессов компании.

Планировочное решение

Продуманное и комфортное рабочее пространство — основа для продуктивной работы и развития бизнеса.

При разработке планировочного решения учитываем:
  • Взаимодействие сотрудников для удобной расстановки мебели;
  • Размеры помещения и мебели для гармоничного расположения;
  • Эргономику мебели: высота и расстояние между предметами;
  • Нормы и стандарты СП 2.1.3678-20.
Давайте создадим вам функциональное рабочее пространство?
Разработаем планировочное решение или дизайн-проект с учетом бизнес-процессов компании.
Дизайн-проект
  • Дизайн отражает корпоративную культуру компании, ее миссию и ценности. Но всегда сначала функциональность, и только потом эстетика; 
  • За основу дизайн-концепции берем brand book и разрабатываем 3D проект с учетом всех необходимых требований и пожеланий;
  • Дизайн-проект позволяет наглядно представить будущее  рабочее пространство.
Хотите увидеть как будет выглядеть ваше помещение? 
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Полный спектр услуг по комплектации объектов коммерческой недвижимости
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Практическая и юридическая по вопросам оснащения предметами мебели
ВЫЕЗД ЭКСПЕРТА НА ОБЪЕКТ
Для проведения первичных замеров помещений, обсуждения пожеланий
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
Исходя из потребностей, бюджета и желаний
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Индивидуальное проектирование и производство
КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС
Демонтаж старой мебели перед поставкой новой, доставка, подъем, сборка, расстановка мебели осуществляется профессионалами своего дела
ВЫВОЗ МУСОРА И УПАКОВКИ
После сборки оставим готовое к использованию помещение
Узнать стоимость
ИСПОЛНЕНИЕ ТЕНДЕРОВ
Зарегистрированы на всех существующих тендерных площадках (государственных и коммерческих) Работаем по 44 ФЗ и 223 ФЗ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Мебелью, оргтехникой и предметами интерьера
Узнать стоимость
Более 8 лет создаем комфортные условия труда и отдыха

Комплектуем коммерческие помещения и госструктуры мебелью, техникой и предметами интерьера от проекта до сдачи.

Берем ответственность за заказ любой сложности:

Демонтируем старую мебель

Доставляем до места и выполняем монтаж на объекте

Выполняем ввод техники в эксплуатацию

Предоставляем гарантийное  и послегарантийное обслуживание

Делаем расстановку мебели

Разрабатываем планировочное решение

Подбираем мебель, технику, предметы интерьера под разные бюджеты

Составляем подробную смету

4 уровня контроля качества
  • Вы включены только на 1 этапе согласования. Все остальное берем на себя!

  • Гарантируем соответствие продукции заявленной стоимости. Наша цель — долгосрочное сотрудничество
География работы
география работы
Работаем по:
  • Республике Крым
  • Южному федеральному округу
  • Северо-Западному федеральному округу
  • Центральному федеральному округу
  • Приволжскому федеральному округу
  • Херсонской области
  • Запорожской области
  • Донецкой Народной Республике
  • Луганской Народной Республике
Лучший показатель нашей работы - довольные клиенты

Выражаем глубокую благодарность компании “Темпометрика” за высочайший профессионализм и ответственность при выполнении сложных работ в ходе оснащения Концертного зала университета по государственному контракту.
Всё было сделано с высочайшим качеством и строго в сроки, предусмотренные контрактом. Специалисты зарекомендовали себя квалифицированными профессионалами, отлично знающими свое дело. Следует учесть, что работать Вам пришлось в условиях, когда рядом с Вами работали другие подрядчики, и, благодаря Вашему умению, ни разу не возникли споры и недоразумения.

Поставленные кресла красивы и удобны, они украшение нашего зала. Благодарим за постоянное стремление работать на уровне выше современных стандартов красоты и качества.

Ваш большой опыт и знания мы ощущали во все время нашей совместной работы, а особенно он проявился, когда глубоко зная своё дело, Вы предлагали нам интересные и современные решения текущих вопросов.

Искренне надеемся, что наша совместная работа не станет единственной и рассчитываем на будущее сотрудничество.

Компания “Темпометрика” зарекомендовала себя как надежный поставщик, осуществляющий отгрузку товара в полном объеме и точно в срок. Поставляемая продукция неизменно высокого качества, прошедшая все необходимые испытания и сертификацию.

Кроме того, “Темпометрика” оказывает нашему предприятию информационную поддержку, осуществляя профессиональные консультации по всему спектру металлической, офисной, медицинской мебели.

Спасибо за сотрудничество, быструю реакцию на заявленные объемы. Мы готовы и в дальнейшем работать в совместных проектах.

Выражаем благодарность компании “Темпометрика” за своевременное соблюдение сроков поставки мебели по государственному контракту, проведение работ по сборке и установке мебели бригадой профессиональных сборщиков, обладающих большим опытом и высоким профессионализмом в своей области.

Спасибо за сотрудничество.

Управление Судебного департамента в г. Севастополе выражает благодарность за поставку офисной мебели по государственному контракту.

Сотрудники Вашей компании выполнили работу точно и в срок.

Мы рады, что нашли такого профессионального партнера.

Выражаем благодарность за плодотворное сотрудничество и своевременность поставок.

При оснащении нашего медицинского центра всё было выполнено качественно и точно в срок, что особенно важно для стабильной работы учреждения.

Команда показала высокий профессионализм —  всегда шли навстречу нашим пожеланиям и оперативно решали все вопросы. Поставленная продукция полностью соответствует нашим требованиям и стандартам.

Мы благодарим Темпометрику за надежность и оперативность.

Благодарим коллектив компании “Темпометрика” за качественную совместную работу.

Заказанная нами продукция была доставлена вовремя. Менеджеры и курьеры проявили доброжелательность в решении наших вопросов, поэтому мы планируем и дальше сотрудничать с Вами.

Также благодарим Вас за оказание информационной поддержки.

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ООО «Темпометрика»

ИНН: 9102299700

КПП: 910201001

info@tempometrika.ru
Работаем пн-пт с 9:00 до 18:00 МСК
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