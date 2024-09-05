Мебель для вашего бизнеса
10,000
товаров
25,000
М2 меблировано
8 лет
на рынке
4 этапа
контроля качества
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСЮ МЕБЕЛЬ ДО 31 декабря
Севастополь
Москва
Севастополь
Бахчисарай
Р.Крым
Разработаем планировочное решение или дизайн-проект с учетом бизнес-процессов компании.
- Взаимодействие сотрудников для удобной расстановки мебели;
- Размеры помещения и мебели для гармоничного расположения;
- Эргономику мебели: высота и расстояние между предметами;
- Нормы и стандарты СП 2.1.3678-20.
- Дизайн отражает корпоративную культуру компании, ее миссию и ценности. Но всегда сначала функциональность, и только потом эстетика;
- За основу дизайн-концепции берем brand book и разрабатываем 3D проект с учетом всех необходимых требований и пожеланий;
- Дизайн-проект позволяет наглядно представить будущее рабочее пространство.
Комплектуем коммерческие помещения и госструктуры мебелью, техникой и предметами интерьера от проекта до сдачи.
Демонтируем старую мебель
Доставляем до места и выполняем монтаж на объекте
Выполняем ввод техники в эксплуатацию
Предоставляем гарантийное и послегарантийное обслуживание
Делаем расстановку мебели
Разрабатываем планировочное решение
Подбираем мебель, технику, предметы интерьера под разные бюджеты
Составляем подробную смету
- Вы включены только на 1 этапе согласования. Все остальное берем на себя!
- Гарантируем соответствие продукции заявленной стоимости. Наша цель — долгосрочное сотрудничество
- Республике Крым
- Южному федеральному округу
- Северо-Западному федеральному округу
- Центральному федеральному округу
- Приволжскому федеральному округу
- Херсонской области
- Запорожской области
- Донецкой Народной Республике
- Луганской Народной Республике
Выражаем глубокую благодарность компании “Темпометрика” за высочайший профессионализм и ответственность при выполнении сложных работ в ходе оснащения Концертного зала университета по государственному контракту.
Всё было сделано с высочайшим качеством и строго в сроки, предусмотренные контрактом. Специалисты зарекомендовали себя квалифицированными профессионалами, отлично знающими свое дело. Следует учесть, что работать Вам пришлось в условиях, когда рядом с Вами работали другие подрядчики, и, благодаря Вашему умению, ни разу не возникли споры и недоразумения.
Поставленные кресла красивы и удобны, они украшение нашего зала. Благодарим за постоянное стремление работать на уровне выше современных стандартов красоты и качества.
Ваш большой опыт и знания мы ощущали во все время нашей совместной работы, а особенно он проявился, когда глубоко зная своё дело, Вы предлагали нам интересные и современные решения текущих вопросов.
Искренне надеемся, что наша совместная работа не станет единственной и рассчитываем на будущее сотрудничество.
Компания “Темпометрика” зарекомендовала себя как надежный поставщик, осуществляющий отгрузку товара в полном объеме и точно в срок. Поставляемая продукция неизменно высокого качества, прошедшая все необходимые испытания и сертификацию.
Кроме того, “Темпометрика” оказывает нашему предприятию информационную поддержку, осуществляя профессиональные консультации по всему спектру металлической, офисной, медицинской мебели.
Спасибо за сотрудничество, быструю реакцию на заявленные объемы. Мы готовы и в дальнейшем работать в совместных проектах.
Выражаем благодарность компании “Темпометрика” за своевременное соблюдение сроков поставки мебели по государственному контракту, проведение работ по сборке и установке мебели бригадой профессиональных сборщиков, обладающих большим опытом и высоким профессионализмом в своей области.
Спасибо за сотрудничество.
Управление Судебного департамента в г. Севастополе выражает благодарность за поставку офисной мебели по государственному контракту.
Сотрудники Вашей компании выполнили работу точно и в срок.
Мы рады, что нашли такого профессионального партнера.
Выражаем благодарность за плодотворное сотрудничество и своевременность поставок.
При оснащении нашего медицинского центра всё было выполнено качественно и точно в срок, что особенно важно для стабильной работы учреждения.
Команда показала высокий профессионализм — всегда шли навстречу нашим пожеланиям и оперативно решали все вопросы. Поставленная продукция полностью соответствует нашим требованиям и стандартам.
Мы благодарим Темпометрику за надежность и оперативность.
Благодарим коллектив компании “Темпометрика” за качественную совместную работу.
Заказанная нами продукция была доставлена вовремя. Менеджеры и курьеры проявили доброжелательность в решении наших вопросов, поэтому мы планируем и дальше сотрудничать с Вами.
Также благодарим Вас за оказание информационной поддержки.