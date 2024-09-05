Выражаем глубокую благодарность компании “Темпометрика” за высочайший профессионализм и ответственность при выполнении сложных работ в ходе оснащения Концертного зала университета по государственному контракту.

Всё было сделано с высочайшим качеством и строго в сроки, предусмотренные контрактом. Специалисты зарекомендовали себя квалифицированными профессионалами, отлично знающими свое дело. Следует учесть, что работать Вам пришлось в условиях, когда рядом с Вами работали другие подрядчики, и, благодаря Вашему умению, ни разу не возникли споры и недоразумения.

Поставленные кресла красивы и удобны, они украшение нашего зала. Благодарим за постоянное стремление работать на уровне выше современных стандартов красоты и качества.

Ваш большой опыт и знания мы ощущали во все время нашей совместной работы, а особенно он проявился, когда глубоко зная своё дело, Вы предлагали нам интересные и современные решения текущих вопросов.

Искренне надеемся, что наша совместная работа не станет единственной и рассчитываем на будущее сотрудничество.